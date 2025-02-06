AnTuTu: REDMI Turbo 4 возглавил рейтинг ТОП-10 субфлагманов в январе 2025 года

В январе новый REDMI Turbo 4 с процессором DNT 8400-Ultra стал лидером в списке субфлагманских устройств Android, набрав средний балл 1,73 миллиона, о чем говорится в сообщении AnTuTu.

Второе место занял OnePlus Ace 3V с результатом 1,45 миллиона, а третье — realme GT Neo6 SE с 1,40 миллиона баллов.

Процессор DNT 8400-Ultra предлагает улучшенную производительность благодаря новейшей архитектуре, обеспечивая на 10% больше скорости и на 35% меньше энергопотребления.

Графический процессор Arm Immortal G720 MC7 также демонстрирует значительное улучшение производительности и эффективность. Ожидается, что DNT 8400-Ultra станет популярным выбором среди субфлагманских устройств в 2025 году.