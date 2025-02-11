AnTuTu представила рейтинг самых популярных Android-смартфонов января

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг Android-смартфонов, основанный на удовлетворенности пользователей, а не на баллах тестирования. В этом месяце два из трех лидеров заняли устройства HUAWEI.

Первое место занял HUAWEI Mate 70 Pro+ с 99,99% положительных отзывов от покупателей.

На втором месте оказался HUAWEI Pura 70 Pro+ с 97,39%, а третью строчку занял Honor Magic V2, получивший 97,14% положительных оценок.

В топ-10 также вошли Honor Magic6 Ultimate Edition (97,03%), Honor GT (95,71%), OPPO Find N3 (95,33%), OPPO Find X7 Ultra (94,56%), Samsung Galaxy S24+ (94,35%), Samsung Galaxy Z Fold5 (94,17%) и Xiaomi 15 (94,12%).