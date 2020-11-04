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AnTuTu представила рейтинг лучших устройств на iOS в октябре 2020 года

04.11.2020 14:57

AnTuTu только что опубликовала свой список лучших устройств Apple iOS за октябрь 2020 года. В этот список не входит недавно выпущенная серия iPhone 12, а iPad Pro возглавляет рейтинг.

AnTuTu представила рейтинг лучших устройств на iOS в октябре 2020 года

Причиной исключения серии iPhone 12, по всей видимости, является ее запуск. Флагманская линейка 2020 года была окончательно представлена ​​13 октября, однако ее получила лишь относительно небольшое количество пользователей. Таким образом, AnTuTu решил исключить его из своего списка. Устройства iOS, включенные в их октябрьский список, основаны на отзывах пользователей и их общей оценке, полученных в прошлом месяце.

Если посмотреть на список, то iPad Pro (12,9-дюймовая модель) занял первое место с рейтингом 5 звезд в 99,48%. IPhone SE занял второе место с 98.07 процента в то время как IPAD Pro (9,7 дюйма) и IPAD Pro 2 (10,5 дюйма) пришел третьим и четвертым с 98.06 и 97,3 процента соответственно. Единственный iPhone, который попал в первую пятерку списка, — это 5-летний iPhone 6S Plus с рейтингом 5 звезд 97,25%.

Этот список показывает, насколько популярными остаются устройства Apple, несмотря на свой возраст. Другие известные старые модели: iPhone 7 (96,03 процента), базовый iPhone 6S (96,82 процента, а также несколько других моделей iPad.

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