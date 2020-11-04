AnTuTu представила рейтинг лучших устройств на iOS в октябре 2020 года

AnTuTu представила рейтинг лучших устройств на iOS в октябре 2020 года04.11.2020 14:57
AnTuTu только что опубликовала свой список лучших устройств Apple iOS за октябрь 2020 года. В этот список не входит недавно выпущенная серия iPhone 12, а iPad Pro возглавляет рейтинг.
Причиной исключения серии iPhone 12, по всей видимости, является ее запуск. Флагманская линейка 2020 года была окончательно представлена 13 октября, однако ее получила лишь относительно небольшое количество пользователей. Таким образом, AnTuTu решил исключить его из своего списка. Устройства iOS, включенные в их октябрьский список, основаны на отзывах пользователей и их общей оценке, полученных в прошлом месяце.
Если посмотреть на список, то iPad Pro (12,9-дюймовая модель) занял первое место с рейтингом 5 звезд в 99,48%. IPhone SE занял второе место с 98.07 процента в то время как IPAD Pro (9,7 дюйма) и IPAD Pro 2 (10,5 дюйма) пришел третьим и четвертым с 98.06 и 97,3 процента соответственно. Единственный iPhone, который попал в первую пятерку списка, — это 5-летний iPhone 6S Plus с рейтингом 5 звезд 97,25%.
Этот список показывает, насколько популярными остаются устройства Apple, несмотря на свой возраст. Другие известные старые модели: iPhone 7 (96,03 процента), базовый iPhone 6S (96,82 процента, а также несколько других моделей iPad.
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