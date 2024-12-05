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AnTuTu представила рейтинг Android-смартфонов на основе отзывов пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Разработчики AnTuTu опубликовали новый рейтинг Android-смартфонов, который основан на положительных отзывах пользователей, а не на технических характеристиках.

По итогам ноября первое место занял Honor Magic6 Ultimate Edition, который получил 98,06% положительных отзывов.

На втором месте расположился OPPO Find N3 с 97,93% одобрения, а третью строчку занял Honor Magic V2 с 97,14%.

Четвёртое место занимает Redmi Note 14 Pro+ с 95,48%, за ним следует Samsung Galaxy S24+ (95%) и Xiaomi 15 (94,94%). Седьмое место у OPPO Find X7 Ultra с 94,84%.

Восьмую позицию занимает vivo X Fold3 Pro с 94,4%, девятую — HUAWEI Pura 70 Pro+ с 93,9%, а замыкает десятку OPPO Find X8 с 93,75% одобрения.

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