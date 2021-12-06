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AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов по удовлетворённости пользователей за ноябрь

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Как и прежде больше всего пользователи довольны смартфоном Samsung Galaxy Note20 Ultra, который вышел полтора года назад.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали новый рейтинг удовлетворённости пользователей Android-смартфонами.

В рейтинге за ноябрь первое место досталось Samsung Galaxy Note 20 Ultra, пользователи этого аппарата поставили смартфону самые высокие оценки.

На втором месте расположился Oppo K9 5G, вышедший в первом полугодии 2021 года.

Третье место у Redmi Note 11 Pro+, который на рынке является единственным в своем классе с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В списке также присутствует Black Shark 4S, Samsung Galaxy S21 Ultra, Honor Magic 3 и Oppo K9 Pro 5G.

AnTuTu
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