AnTuTu перечислили ТОП-10 самых мощных устройств Apple за март 2022 года

Специалисты AnTuTu подготовили рейтинг самых мощных устройств компании Apple на основе данных результатов тестов за март этого года.

В опубликованном ТОП-10 первые три места оказались за устройствами, работающими на базе процессора Apple M1, а возглавляет его iPad Pro 5.

Новый iPad Air 5 оказался только на третьей строчке, а смартфон iPhone 13 Pro Max оказался только на пятой позиции.

Новинки американской компании по результат тестов набрали свыше 1 млн баллов, и на фоне решений Qualcomm, MediaTek новый процессор Apple M1 является самым мощным, в том числе он оказался мощнее, чем A15 в iPhone 13 Pro Max.

С другой стороны этот чип пока доступен только на планшетах купертиновской компании.