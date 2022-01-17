Главная » Новости

AnTuTu перечислили Android-смартфоны по степени удовлетворённости пользователей

На чтение 1 мин Просмотров 133 Опубликовано

Специалисты бенчмарка опубликовали новый рейтинг, в котором оказались смартфоны, названные пользователями самыми лучшими.

В частности, AnTuTu перечислили Android-смартфоны по степени удовлетворённости пользователей за декабрь.

Так, в отчетный период больше всего довольны своими аппаратами оказались владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note20 Ultra, на втором месте оказался Galaxy S21 Ultra 5G.

Третье место занял Redmi Note 11 Pro+, причем это единственный аппарат в списке, имеющий поддержку 120-ватной зарядки.

На четвертой и пятой строчке рейтинга оказались Huawei P50 Pro и Vivo S10 Pro. В десятке рейтинга расположились: Huawei Mate 40 Pro, iQOO Z5, Honor Magic3, Honor Magic3 Pro и Oppo K9 Pro 5G.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.