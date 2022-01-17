Специалисты бенчмарка опубликовали новый рейтинг, в котором оказались смартфоны, названные пользователями самыми лучшими.

В частности, AnTuTu перечислили Android-смартфоны по степени удовлетворённости пользователей за декабрь.

Так, в отчетный период больше всего довольны своими аппаратами оказались владельцы смартфонов Samsung Galaxy Note20 Ultra, на втором месте оказался Galaxy S21 Ultra 5G.

Третье место занял Redmi Note 11 Pro+, причем это единственный аппарат в списке, имеющий поддержку 120-ватной зарядки.

На четвертой и пятой строчке рейтинга оказались Huawei P50 Pro и Vivo S10 Pro. В десятке рейтинга расположились: Huawei Mate 40 Pro, iQOO Z5, Honor Magic3, Honor Magic3 Pro и Oppo K9 Pro 5G.