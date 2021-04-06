AnTuTu опубликовали ТОП-10 по степени удовлетворённости смартфонов

AnTuTu опубликовали ТОП-10 по степени удовлетворённости смартфонов06.04.2021 23:04
Специалисты бенчмарка AnTuTu подготовили обновленный рейтинг смартфонов, в котором рассказали об устройствах с самыми высокими оценками удовлетворенности пользователей.
Оказалось, что в марте лидерство тут пока сохраняет аппарат Huawei Mate 40, а на второй позиции оказался аппарат Meizu 17 Pro, а в тройку вошел Samsung Galaxy S20 Ultra, следом за которым оказались Honor 30 Pro+, Samsung Galaxy Note20 Ultra и Black Shark 4 Pr.
На седьмом, восьмом и девятом месте расположились сразу три устройства бренда Meizu и это модели Meizu 17, Meizu 18 с Meizu 18 Pro.
Ну и замыкает ТОП-10 смартфон Oppo Find X3 Pro.
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