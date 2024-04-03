AnTuTu опубликовали топ-10 Android-смартфонов по степени удовлетворенности

Согласно отчету мобильного бенчмарка AnTuTu, опубликованному в марте, был назван топ-10 самых популярных Android-смартфонов с наивысшим уровнем удовлетворенности пользователей.

Стоит отметить, что этот рейтинг основан на отзывах китайских пользователей, поэтому в списке есть модели, которые официально представлены только на местном рынке. В лидерах по-прежнему находится Samsung Galaxy S23 Ultra с уровнем удовлетворенности пользователей на уровне 95,4%. С небольшим отрывом в пять сотых процента на втором месте расположился iQOO 12 Pro.

Однако на третьем месте смогла пробиться модель Honor X50 GT, выпущенная в начале этого года. Она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, экраном с частотой обновления 120 Гц и емким аккумулятором на 5800 мАч. Вероятно, именно эти характеристики в сочетании с относительно низкой ценой позволили модели занять высокое место в рейтинге.

Остальные позиции в топ-10 заняли Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S23, OPPO Find X7 Ultra, Red Magic 9 Pro+, vivo X90 Pro+, iQOO 12 и Nubia Z60 Ultra. Этот список отражает предпочтения китайских пользователей и подчеркивает популярность различных моделей среди них.