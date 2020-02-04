AnTuTu опубликовала ТОП мощных смартфонов по итогам января

В AnTuTu подготовили два рейтинга самых мощных смартфонов, где в одном названы самые производительные флагманы, а во втором рассказали о мощных среднебюджетных аппаратах.

Итак, среди флагманских моделей в январе лидером оказался Vivo iQOO Neo с процессором Snapdragon 855 в версии с 8 ГБ оперативной памяти.

На втором и третье месте оказались модели Vivo iQOO Pro 5G и Vivo NEX 3 5G, а также в списке числятся OnePlus, ASUS, Realme, Honor, OPPO и Huawei.

Стоит отметить, что в рейтинге нет ни одного смартфон от компании Xiaomi, при этом по итогам декабря модели в списке присутствовали.

Что касается среднебюджетных моделей, то тут в тройке лидеров оказались OPPO Reno 3, Vivo X30 Pro и Redmi K30, а также в списке числятся Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 20S, Redmi Note 8 Pro, Redmi K30 4G и OPPO Reno2.