AnTuTu опубликовала ТОП мощных смартфонов по итогам января

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.91 EUR/RUB: 70.79 BTC/USD: 9290.22

4 марта : вторник

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

AnTuTu опубликовала ТОП мощных смартфонов по итогам января

04.02.2020 20:31

В AnTuTu подготовили два рейтинга самых мощных смартфонов, где в одном названы самые производительные флагманы, а во втором рассказали о мощных среднебюджетных аппаратах.
Итак, среди флагманских моделей в январе лидером оказался Vivo iQOO Neo с процессором Snapdragon 855 в версии с 8 ГБ оперативной памяти.

На втором и третье месте оказались модели Vivo iQOO Pro 5G и Vivo NEX 3 5G, а также в списке числятся OnePlus, ASUS, Realme, Honor, OPPO и Huawei.

Стоит отметить, что в рейтинге нет ни одного смартфон от компании Xiaomi, при этом по итогам декабря модели в списке присутствовали.

 

Что касается среднебюджетных моделей, то тут в тройке лидеров оказались OPPO Reno 3, Vivo X30 Pro и Redmi K30, а также в списке числятся Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 20S, Redmi Note 8 Pro, Redmi K30 4G и OPPO Reno2.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги