AnTuTu опубликовала список самых производительных Android-смартфонов февраля

Разработчики AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных Android-смартфонов. В очередном рейтинге учитываются смартфоны поступившие в продажу в феврале.

По итогу февраля среди продаваемых на рынке смартфонов самыми мощными оказались Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 10, а это единственные аппараты в ТОП-10, которые созданы на базе Snapdragon 865.

Смартфоны Galaxy S20, хоть и были представлены в феврале, но официально в Китае поступят в продажу в марте, поэтому их в этом рейтинге нет.

Остальные аппараты в тесте AnTuTu созданы на прошлогодних флагманских чипах. Так, на третьем месте оказался Vivo iQOO Neo 855, а следом за ним расположился Vivo iQOO Pro 5G.

Еще в ТОП-10 оказались OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Vivo Nex 3 5G, Honor V30 Pro 5G, Asus ROG 2 и Realme X2 Pro.