AnTuTu опубликовала рейтинг самых мощных Android-смартфонов по итогам мая 2022 года

Самым мощным смартфоном на ОС Android в мае оказался Red Magic 7, этот аппарат был представлен еще в начале года и в его основе лежит Snapdragon 8 Gen 1.

Специалисты AnTuTu навали самые мощные смартфоны. Это майский рейтинг, в котором учитывали средние баллы по результатам тестов.

На перовом месте в мае оказался игровой смартфон Red Magic 7, за которым следуют еще две модели — Vivo X80 Pro и POCO F4 GT.

Эти аппараты расположились на втором и третьем месте соответственно. Стоит отметить, что первая «тройка» создана на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1, которому Qualcomm уже выпустила замену.