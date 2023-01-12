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AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 33 Опубликовано

Новый рейтинг от AnTuTu продемонстрировал возможности процессора Snapdragon 8 Gen 2.
Это процессор позволяет выпускать смартфоны, которые по производительности приближены к iPhone на базе процессора Apple А16.

В новом рейтинге находятся Android-смартфоны, которые можно было купить декабре 2022 года. Представленные, но не поступившие в розницу устройства, в рейтинге не учитываются.

Самым производительным аппаратом стал Vivo X90 Pro+, на втором месте iQOO 11 Pro, а третью строчку занимает ROG Phone 6.

Среди субфлагманов первую строчку занял Xiaomi 12T, а среди смартфонов среднего уровня самым высокопроизводительным оказался iQOO Z5 на базе процессора Snapdragon 778G.

AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов

AnTuTu
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