AnTuTu опубликовал рейтинг лучших среднебюджетных смартфонов на Android за ноябрь 2021 года

Разработчики бенчмарка рассказали о смартфонах, которые по результатам тестирования ноября стали самыми производительными.

В списке представлены модели, ставшие лучшими среди среднебюджетных смартфонов.

На первом месте оказался Realme GT Master с результатом 537 231 балл. Вторую строчку занял Xiaomi Mi 11 Lite, который набрал 524 464 балла в тестах. Следующим в рейтинге оказался Honor 50 с 516 915 баллами.

Четвертое и пятое места заняли Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE (505 274) и Huawei Nova 9 (499 078).

В десятке лучших среднебюджетных смартфонов на Android за ноябрь 2021 года еще оказались: Galaxy A52s 5G (498 705), Galaxy M52 5G (490 762), Huawei Nova 7 (457 964), Oppo Reno6 5G (429 879), Xiaomi Mi 10T Lite 5G (388 719).