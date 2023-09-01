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AnTuTU: OnePlus Ace 2 Pro самый мощный смартфоном августа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

Аналитики AnTuTu объявили OnePlus Ace 2 Pro самым мощным смартфоном августа в своем рейтинге производительности для устройств на базе операционной системы Android.

AnTuTU: OnePlus Ace 2 Pro самый мощный смартфоном августа

Согласно данным AnTuTu 10, средний балл OnePlus Ace 2 Pro составил 1,64 млн, что принесло ему первое место в списке. На втором и третьем местах расположились iQOO 11S (1,64 млн) и Nubia Red Magic 8S Pro+ (1,63 млн) соответственно.

Также в топ-10 вошли iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. Все эти флагманские смартфоны, показавшие высокую производительность в августе, оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 2.

В среднебюджетной категории лидерами стали Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн) и Realme GT Neo5 SE (1,14 млн), использующие процессор Snapdragon 7+ Gen 2.

Оставшиеся смартфоны в этой категории оснащены чипами MediaTek 8100 и 8200. На третьем, четвертом и пятом местах расположились iQOO Neo7 SE (949 тыс.), Vivo S17 Pro (944 тыс.) и Oppo Reno10 Pro 5G (924 тыс.). За ними следуют Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi, OnePlus Ace Racing и базовая версия Ace.

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