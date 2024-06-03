AnTuTu обновили «народный» рейтинг смартфонов за май

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг лучших Android-смартфонов, основанный на отзывах пользователей.

В этом рейтинге не учитывается ценовая категория, а оценка формируется исключительно на основе положительных отзывов владельцев устройств, на которых был запущен бенчмарк AnTuTu.

В мае 2024 года лидером стал складной смартфон vivo X Fold3 Pro, который получил высокую оценку у 95,65% владельцев по результатам опроса в Китае.

На втором месте расположился Samsung Galaxy S23 Ultra с результатом 95,3% положительных отзывов, а третью строчку занял iQOO 12 Pro, получивший 95% оценок.

Четвертое место занял Honor X50 GT со счетом 95%, а пятое место досталось Samsung Galaxy S24+ с результатом 94,78%.

От шестого до девятого места расположились Honor Magic6 Ultimate Edition (94,29%), OPPO Find X7 Ultra (93,93%), Samsung Galaxy S24 Ultra (93,87%) и Galaxy S23 (93,56%). Десятую позицию занял realme GT Neo6 SE с результатом 91,72% положительных отзывов.