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AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

03.04.2020 23:48

AnTuTu подготовил очередной рейтинг самых производительных смартфонов. Новый ТОП показывает самые мощные серийные аппараты за март текущего года.

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов. Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Стоит отметить, что в этих аппаратах установлено по 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5.

Третье место у OPPO Find X2, а эта китайская модель набрала 590 253 баллов. У Redmi K30 Pro производительность составила 589 607 баллов.

Замыкает первую «пятерку» Vivo iQOO 3 5G с 588 305 баллами.

В следующем рейтинге уже появятся новые Huawei P40 и P40 Pro и Nubia Red Magic 5G.

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