AnTuTu назвали самые быстрые Android-смартфоны 2020 года

Известный бенчмарк рассказала о смартфонах, которые набирали больше всего баллов при тестировании.

AnTuTu назвали самые быстрые Android-смартфоны, учитывая лишь те модели, которые вышли в этом году. На первом месте составленного топ-10 оказался Oppo Find X2 Pro.

Он по результатам тестов набирает 609 045 баллов. Следом за этим смартфоном на втором месте оказывается One Plus 8 Pro, который набирает 597 053 балла, а в тройку самых производительных устройств года входит Redmi K30 Pro с показателем 587 493 балла.

Xiaomi Mi 10 Pro (584 652) и iQOO 3 (580 530) находятся на четвертом и пятом месте, а в десятке лидеров располагаются One Plus 8 (576 086), Poco F2 Pro (572 967), Xiaomi Mi 10 (568 646), Samsung, Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy S20+ 5G.