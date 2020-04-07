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AnTuTu назвали мощные среднебюджетные смартфоны марта 2020 года

07.04.2020 17:52

Специалисты AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых мощных смартфонов, который был составлен на основании синтетических тестов устройств, проведенных в марте.
Как известно AnTuTu подготавливает ТОПы для флагманских смартфонов, но не так давно они организовали новый рейтинг, в котором отображается информация о мощных устройствах среднего сегмента.

Так, недавно были названы мощные среднебюджетные смартфоны марта 2020 года и возглавляет ТОП OPPO Reno3 5G, основанный на процессоре MediaTek Dimensity 1000L. Его результат – 407 340 баллов.

На второй строчке располагается Vivo X30 5G, у которого уже установлен процессор Exynos 980. Эта модель имеет результат 326 822 балла.

Третий результат показал Redmi K30 5G на базе Snapdragon 765G с показателем 324 717 баллов.

Четвертое и пятое место в списке досталось OPPO Reno3 5G Pro и Honor 9X Pro, а далее в рейтинге следуют Huawei Nova 6 SE (307 522), Honor 9X (306 077), Honor 20S (303 363), Huawei Nova 5i (300 342) и Redmi Note 8 Pro (289 257 баллов).

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