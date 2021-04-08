AnTuTu назвали лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и производительности

Специалисты популярного бенчмарка опубликовали новые рейтинги лучших смартфонов в разных ценовых категориях.

Новые ТОПы подготовили по результатам тестов смартфонов в марте.

Среди самых доступных устройств, а именно тех, что входят в категорию до 305 долларов, лучшим по соотношению стоимости и производительности признали Redmi K40 в конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

На втором и третьем месте оказались Motorola Edge S и Realme Q2 5G. В ценовой категории от 306 до 456 долларов лидирует смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition в версии 8/128 ГБ.

Смартфон Xiaomi Mi 8/128 Гб признали лучшим в ценовой категории до 610 долларов, а среди устройств стоимостью от 611 до 763 долларов лидирует Black Shark 4 Pro 12/256 ГБ.

Что касается лучших устройств среди смартфонов ценой более 774 долларов, то тут лидерами являются iQOO 5 Pro 12/256 ГБ и Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra) 8/128 ГБ.