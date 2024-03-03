В AnTuTu назвали 10 самых мощных среднебюджетных Android-смартфонов

Согласно рейтингу, опубликованному экспертами AnTuTu, лидером среди смартфонов среднего ценового сегмента в феврале 2024 года остается модель Redmi K70E от Xiaomi.

Данное устройство заняло первое место в рейтинге сразу после своего выпуска в декабре 2023 года, набрав впечатляющие 1 405 360 баллов в бенчмарке AnTuTu.

Интересно отметить, что актуальные анонсы смартфонов, которые состоялись в январе и феврале 2024 года, не принесли значительных изменений в рейтинге. Видимо, производители больше сосредоточены на выпуске флагманских устройств, в то время как средний сегмент не получает такого внимания.

Вполне возможно, что ситуация изменится в марте, так как ожидается выпуск смартфона Xiaomi CIVI 4, оснащенного топовым процессором Snapdragon. Это может привести к изменениям в рейтинге и повлиять на конкурентоспособность других устройств в среднем ценовом сегменте.