Главная » Новости

AnTuTu: iPhone 12 mini превзошел iPhone 16 Pro по удовлетворенности пользователей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

Неожиданные результаты исследования удовлетворенности пользователей устройства Apple были опубликованы бенчмарком AnTuTu, который показал, что iPhone 12 mini, модель, считавшаяся коммерчески неудачной, обогнал новый iPhone 16 Pro по количеству положительных отзывов.

Согласно данным AnTuTu, iPhone 12 mini получил 95,96% положительных отзывов от владельцев, заняв второе место в рейтинге. Это удивительно, поскольку многие считали этот смартфон неудачным выбором для Apple, из-за его меньших размеров и относительно низкой популярности. Напротив, Apple отказалась от mini-смартфонов, сосредоточившись на Plus-версиях в дальнейшем.

Новый iPhone 16 Pro оказался на восьмом месте, собрав 94,43% положительных отзывов, что ниже, чем у iPhone 12 mini, несмотря на более современные характеристики и функции.

Топ-5 устройств по удовлетворенности пользователей:

  1. iPad Air 4 с чипом Apple A14 Bionic96,55% положительных отзывов.
  2. iPhone 12 mini95,96%.
  3. 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12X95,82%.
  4. 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12Z95,13%.
  5. 12,9-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12Z95%.

Другие notable устройства:

  • iPhone SE (2020) занял 6 место, с 94,95% удовлетворенности.
  • iPad Pro с чипом Apple M1 и 11-дюймовым экраном — 7 место, с 94,77%.
  • Замыкают топ-10 iPad Air 5 и iPad mini 5, которые получили 93,66% и 93,38% положительных отзывов соответственно.

Исследование AnTuTu, основанное на отзывах пользователей в интернете, подчеркивает, что старые устройства с проверенной стабильностью и качеством иногда могут оказаться более удовлетворительными для пользователей, чем новые модели.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.