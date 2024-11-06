AnTuTu: iPhone 12 mini превзошел iPhone 16 Pro по удовлетворенности пользователей

Неожиданные результаты исследования удовлетворенности пользователей устройства Apple были опубликованы бенчмарком AnTuTu, который показал, что iPhone 12 mini, модель, считавшаяся коммерчески неудачной, обогнал новый iPhone 16 Pro по количеству положительных отзывов.

Согласно данным AnTuTu, iPhone 12 mini получил 95,96% положительных отзывов от владельцев, заняв второе место в рейтинге. Это удивительно, поскольку многие считали этот смартфон неудачным выбором для Apple, из-за его меньших размеров и относительно низкой популярности. Напротив, Apple отказалась от mini-смартфонов, сосредоточившись на Plus-версиях в дальнейшем.

Новый iPhone 16 Pro оказался на восьмом месте, собрав 94,43% положительных отзывов, что ниже, чем у iPhone 12 mini, несмотря на более современные характеристики и функции.

Топ-5 устройств по удовлетворенности пользователей:

iPad Air 4 с чипом Apple A14 Bionic — 96,55% положительных отзывов. iPhone 12 mini — 95,96%. 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12X — 95,82%. 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12Z — 95,13%. 12,9-дюймовый iPad Pro с чипом Apple A12Z — 95%.

Другие notable устройства:

iPhone SE (2020) занял 6 место , с 94,95% удовлетворенности.

занял , с удовлетворенности. iPad Pro с чипом Apple M1 и 11-дюймовым экраном — 7 место , с 94,77% .

с чипом и 11-дюймовым экраном — , с . Замыкают топ-10 iPad Air 5 и iPad mini 5, которые получили 93,66% и 93,38% положительных отзывов соответственно.

Исследование AnTuTu, основанное на отзывах пользователей в интернете, подчеркивает, что старые устройства с проверенной стабильностью и качеством иногда могут оказаться более удовлетворительными для пользователей, чем новые модели.