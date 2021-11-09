Анонсированы новые голосовые помощники для автомобилей

Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг в своем выступлении на GTC анонсировал платформы NVIDIA DRIVE Concierge и DRIVE Chauffeur AI. Они предназначены для снятия стресса и неприятностей повседневного вождения с использованием интеллектуальных технологий.

NVIDIA DRIVE Concierge — это помощник, управляемый искусственным интеллектом, который сочетает в себе голосовую поддержку, мониторинг водителя и технологию автономной парковки. С его помощью водители и пассажиры получают доступ к постоянно включенным интеллектуальным сервисам, которые используют технологии NVIDIA DRIVE IX и NVIDIA Omniverse Avatar для разговорного ИИ в реальном времени.

Omniverse Avatar позволяет DRIVE Concierge выступать в качестве цифрового помощника, помогая им давать рекомендации, бронировать столики, совершать телефонные звонки и предоставлять оповещения. Он поставляется с 3D-графикой, так что водители и пассажиры могут видеть, что думает искусственный интеллект автомобиля.

DRIVE Concierge — это также услуга парковщика по запросу, которая без труда припаркует автомобиль и, как следствие, предоставит водителю непревзойденное удобство. Он также выполняет функции охранника и использует внутренние камеры, чтобы при необходимости привлечь внимание водителя к дороге.

DRIVE Chauffeur — это платформа для вождения с искусственным интеллектом, основанная на NVIDIA DRIVE AV SDK, которая может обрабатывать как шоссе, так и городское движение с максимальной безопасностью. Его цель — полностью освободить человека от вождения, обеспечить безопасность, а также сэкономить время и энергию.

DRIVE Chauffeur использует набор датчиков Drive Hyperion 8, который теперь доступен для автомобилей модели 2024 года. Volvo и Mercedez уже объявили о партнерстве, в котором технология NVIDIA Drive будет использоваться в будущих автомобилях.

Источник — Astera.