Анонсированы Motorola Edge 20 и Edge 20 Fusion India

В конце июля Motorola анонсировала на мировых рынках Motorola Edge 20, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro. Компания начала сообщать информацию о появлении серии Edge 20 в Индии. Тизеры показали, что страна скоро получит два телефона под названием Edge 20 и Edge 20 Fusion.

Тизеры Edge 20 Fusion предполагают, что это будет обновленная версия Edge 20 Lite. С другой стороны, Edge 20 будет тем же самым телефоном, который стал официальным на мировых рынках. Похоже, что в настоящее время компания не планирует выпускать Edge 20 Pro в Индии.

Edge 20 и Edge 20 Fusion будут оснащены 6,7-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей. Первый будет поддерживать частоту обновления 144 Гц и оснащен сканером отпечатков пальцев на экране. С другой стороны, Edge 20 Fusion будет поддерживать частоту обновления 90 Гц. В целях безопасности он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Под капотом Edge 20 будет присутствовать набор микросхем Snapdragon 778G. Он может поставляться с 8 Гб оперативной памяти и до 256 ГБ. Edge 20 Fusion будет оснащен чипсетом Dimensity 720 и может иметь 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Android 11 на базе MyUX будет работать на обеих моделях.

Система с тремя камерами Edge 20 включает 108-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 8-мегапиксельную телеобъектив с перископом и поддержкой OIS. С другой стороны, тройная камера Edge 20 состоит из 108-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного объектива с глубиной изображения. Оба телефона будут оснащены 32-мегапиксельной камерой для съемки селфи.

В Edge 20 будет установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Edge 20 Fusion будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

Источник — Astera.