Анонсированы игры для PS Plus, PS5 и PS4 на сентябрь 2021 года

Сентябрьские игры PS Plus были официально анонсированы, и, как оказалось, утечка прошлой недели была полностью правильной. Надеюсь, вы не нацелились ни на что другое!

Без лишних слов, вот что получат подписчики в этом месяце:

Overcooked: All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Основываясь на реакции на вышеупомянутую утечку, этот выбор разделит мнение. Overcooked, например, — отличная игра для маленьких вечеринок, но она не предлагает многого для одиночных игроков. Хищник — похожая сделка — это название намного интереснее, когда вы играете вместе с приятелями.

К счастью, Hitman 2 — настоящее удовольствие для одного игрока, поэтому его включения может быть достаточно, чтобы склонить чашу весов к некоторым из вас. Все три игры будут доступны для загрузки и загрузки с 7 сентября.