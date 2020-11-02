Анонсирована Raspberry Pi 400 — компактная клавиатура со встроенным компьютером

Raspberry Pi Foundation анонсировала Raspberry Pi 400, компактную клавиатуру со встроенным компьютером на базе ARM. Просто подключите ее к телевизору или монитору, используя один из двух портов micro HDMI, вставьте карту microSD, подключите шнур питания и мышь, и у вас есть базовый компьютер для повседневных задач, программирования или воспроизведения мультимедиа. Он доступен с сегодняшнего дня как отдельная машина за 70 долларов или в комплекте, включающем мышь, блок питания, карту microSD, кабель HDMI и руководство для новичков за 100 долларов.

Надеемся, что форм-фактор Pi 400, а также дополнительные комплектные элементы сделают его более доступным и удобным для пользователя. Это важно, когда вы продаете недорогой компьютер, и особенно важно, когда вы продаете доступное устройство, чтобы помочь детям научиться программировать. Он больше похож на кусок бытовой электроники, чем на основу для самостоятельного проекта.

Форм-фактор Raspberry Pi 400 сразу вызывает ассоциации с ранними домашними компьютерами, такими как BBC Micro или ZX Spectrum, и это не случайно. Хотя маленькие компьютеры Raspberry Pi стали популярным инструментом для любителей делать все, от создания недорогих приемников AirPlay до автоматизации умных домов , по своей сути они разработаны как доступные компьютеры, чтобы помочь детям научиться программировать.

Помимо клавиатуры и форм-фактора, Raspberry Pi 400 очень похож на прошлогодний Raspberry Pi 4 . У него немного более быстрый четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц, по сравнению с 1,5 ГГц в Pi 4, 4 ГБ оперативной памяти, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. Есть пара портов micro HDMI, каждый из которых может выводить до 4K / 60 Гц, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0. Питание осуществляется через порт USB-C, есть слот для карт памяти microSD для хранения, а также есть разъем GPIO для подключения множества более нишевых устройств.