Анонсирована новая игра Metro: Awakening для VR

Студия Vertigo Games представила новую главу знаменитой серии игр » Metro» — «Metro: Awakening».

Проект разрабатывается эксклюзивно для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Выпуск намечен на 2024 год.

Первый трейлер доступен на YouTube-канале PlayStation, исходя из первых кадров игры можно увидеть, что разработчики вдохновились Half-Life: Alyx. По сюжету, врачу Сердаре нужно будет найти свою жену и лекарства.

Игрокам предстоит бороться за выживание героя, используя укрытия. Разработчики обещают дать игрокам атмосферную игру в постапокалиптическом мире, но уже с помощью VR-технологии.