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Анонсирована новая игра Metro: Awakening для VR

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Студия Vertigo Games представила новую главу знаменитой серии игр » Metro» — «Metro: Awakening».

Проект разрабатывается эксклюзивно для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Выпуск намечен на 2024 год.

Первый трейлер доступен на YouTube-канале PlayStation, исходя из первых кадров игры можно увидеть, что разработчики вдохновились Half-Life: Alyx. По сюжету, врачу Сердаре нужно будет найти свою жену и лекарства.

Игрокам предстоит бороться за выживание героя, используя укрытия. Разработчики обещают дать игрокам атмосферную игру в постапокалиптическом мире, но уже с помощью VR-технологии.

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