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Анонсирована Microsoft Start — персонализированная новостная лента

Анонсирована Microsoft Start — персонализированная новостная лента
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То, что вам небезразлично, должно быть мгновенно доступно и легко узнаваемым, поскольку люди проводят больше времени в Интернете. К сожалению, авторы засыпают нас нерелевантным контентом. Microsoft, похоже, взяла на себя миссию изменить это поведение и начать свой день с того, что для вас наиболее важно, с помощью своих предложений, таких как Microsoft Start, персонализированная новостная лента и т. д.

Microsoft Start — это отдельный веб-сайт, доступный в таких браузерах, как Microsoft Edge и Google Chrome. Он основан на наследии компании в виде онлайн- и мобильных потребительских сервисов, таких как MSN и Microsoft News. Предложение работает путем создания для вас персонализированной ленты новостей, собирая информационный контент (новости от премиальных издателей), который соответствует вашим интересам. Кроме того, его содержимое регулярно обновляется и становится доступным в любое время и в любом месте.

Чем больше вы взаимодействуете с контентом, тем более точным, вероятно, станет ваша лента. Вы можете дополнительно настроить этот опыт, указав свои предпочтения в Microsoft.

Анонсирована Microsoft Start — персонализированная новостная лента

Точно так же иногда вам может просто потребоваться быстрое обновление. Для этого в вашем фиде будут содержаться информационные карточки по таким темам, как

  • Погода
  • Финансы
  • Спорт
  • Движение

Такой ассортимент может помочь вам настроить, какие информационные карточки следует включать в ваш опыт, и сосредоточиться исключительно на той информации, которую вы считаете подходящей для употребления.

Итак, начиная с сегодняшнего дня, вам больше не нужно проверять 5+ ежедневных фидов, чтобы оставаться в курсе. Просто переключитесь на Microsoft Start и переключайтесь между ноутбуками или смартфонами, чтобы быть в курсе. Вы будете видеть все обновления новостей и многое другое в одном интересном и информативном месте. Microsoft Start доступен в виде мобильного приложения как для iOS, так и для Android.

Для получения дополнительной информации вы можете посетить блог Microsoft.

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