Анонсирована игра, созданная на основе комедийного боевика Killer Bean

Персонаж под названием Киллер Боб является главной фигурой в анимационных проектах с тем же названием. Несмотря на то, что они не стали глобально известными, им всё же удается привлечь некоторое внимание. Например, видеоролик под названием «Killer Bean Forever», размещенный на платформе YouTube, набрал более 52 миллионов просмотров и послужил основой для создания различных мемов.

В настоящее время данная франшиза готовится к выпуску игры, посвященной этому персонажу. Главная цель Киллера Боба — устранить Теневое агентство, однако это оказывается не так уж просто, как может показаться.

Игра под названием «Killer Bean» будет представлять собой шутер с видом от третьего лица в режиме «роуглайк». Однако игроки также смогут переключать камеру на вид от первого лица. Для успешного преодоления противников будут полезны не только разнообразное вооружение, но и различные виды техники, включая автомобили, вертолеты и даже истребители.

Разработчики утверждают, что каждый раз при начале сюжетной кампании она будет создаваться заново. Это обеспечит разнообразные приключения Киллера Боба с уникальными миссиями и обстановкой. Так как история будет генерироваться заново при каждом создании мира, враги могут стать союзниками, а прежние коллеги — предателями.

Кроме того, игроки получат возможность создавать собственные сюжеты. В этом поможет специальный генератор для настройки внешности и характеристик собственных Теневых Бобов, которые будут на охоте за Киллером Бобом.

На данный момент точная дата выпуска игры «Killer Bob» не объявлена. Однако уже сейчас игру можно добавить в список желаемых на платформе Steam.