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Анонсирован Thunderbolt 5 с увеличенной в 3 раза пропускной способностью

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Intel объявила о выпуске нового стандарта подключения следующего поколения, Thunderbolt 5, который будет представлен на всех устройствах Mac и iPad Pro. Этот стандарт обещает заметное увеличение скорости и пропускной способности соединения.

Thunderbolt 5 предоставляет двунаправленную пропускную способность 80 Гбит/с, а с функцией Bandwidth Boost может достигать скорости до 120 Гбит/с для задач, связанных с высококачественным видео. Это значительно улучшает поддержку мониторов, позволяя использовать больше дисплеев с более высоким разрешением и частотой обновления. По сравнению с Thunderbolt 4, чья максимальная скорость составляет 40 Гбит/с, Thunderbolt 5 представляет собой значительное улучшение пропускной способности, как минимум вдвое.

Анонсирован Thunderbolt 5 с увеличенной в 3 раза пропускной способностью

Новая спецификация также предлагает удвоенную пропускную способность для данных PCI Express и сети Thunderbolt. Кроме того, Thunderbolt 5 использует новую сигнальную технологию PAM-3, которая способствует увеличению производительности плат, разъемов и пассивных кабелей.

Thunderbolt 5 остается совместимым с предыдущими версиями Thunderbolt и USB, следуя отраслевым стандартам, таким как USB4 V2, DisplayPort 2.1 и PCI Express Gen 4. Устройства, оснащенные контроллером Intel Thunderbolt 5, будут доступны начиная с 2024 года. Очень вероятно, что будущие продукты Apple также будут поддерживать Thunderbolt 5.

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