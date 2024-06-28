Анонсирован смартфон Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition

Смартфон Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition с уникальным фиолетовым дизайном и изображением Белоснежки был представлен в Китае.

Он доступен в ограниченном количестве и поставляется в комплекте со специальным набором подарков, включающим подарочную коробку, фирменный держатель для телефона, чехол и открытку. Цена за версию 12/512 ГБ составляет около 3299 юаней или примерно 39 200 рублей.

Смартфон Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition имеет почти те же характеристики, что и стандартная модель Civi 4 Pro. Внутри устройства находится мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенного хранилища и аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Смартфон оснащен изогнутым 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и двумя фронтальными камерами на 32 Мп и 32 Мп. На задней панели расположен блок с тремя камерами — основной на 50 Мп, портретной на 50 Мп и широкоугольной на 12 Мп.

Кроме смартфона, Xiaomi представила также фен Mijia H501 в рамках этой коллаборации. Фен имеет уникальную форму, фиолетовый корпус и идет в комплекте с подарочным набором.

Цена на фен составляет около 4000 рублей. Устройство оснащено высокоскоростным бесщеточным двигателем, генерирующим поток воздуха со скоростью 62 м/с и поддерживающим постоянную температуру 57 градусов. Фен имеет 7 воздуховодов и 8 режимов работы, а его двигатель достигает скорости 110 000 оборотов в минуту.