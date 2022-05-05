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Представлен смартфон Vivo T1 Pro 5G с 90-Гц экраном и процессором Snapdragon 778G

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Vivo представила два новых смартфона — Vivo T1 и Vivo T1 Pro 5G. Это смартфоны одной серии, но очень сильно отличаются между собой и относятся к разным сегментам.

Vivo T1 на рынке будет предлагаться по цене от 190 долларов, Vivo T1 Pro 5G производитель оценил от 315 долларов.

Vivo T1 оснащен процессором Snapdragon 680, у которого нет поддержки 5G, устройство получило только 128 ГБ постоянной памяти, но зато будут версии с ОЗУ от 4 до 8 ГБ.

Экран в смартфоне 6,44 дюймовый, выполненный по технологии AMOLED. В верхней части экрана размещена 16 Мп камера. На задней панели установлена 50 Мп основная камера.

Представлен смартфон Vivo T1 Pro 5G с 90-Гц экраном и процессором Snapdragon 778G
Vivo T1 Pro 5G уже создан на процессоре Snapdragon 778G. В этом смартфоне установлено 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

Экран в Vivo T1 Pro 5G такой же, как и в Vivo T1, но основная камера, уже оснащена 16 Мп датчиком и 8 Мп широкоугольной камерой. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Vivo T1 Vivo T1 Pro 5G
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