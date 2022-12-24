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Анонсирован премиальный музыкальный плеер Meizu M3 Pro с высоким разрешением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

mp3-плееры уже давно ушли в прошлое, ведь сейчас многие слушают музыку со смартфона.

При этом спрос на mp3-плееры все еще есть, но эта категория устройств перешла из разряда бюджетного в премиальный.

Современные плееры получили премиальные материалы, большие экраны и возможность воспроизводить форматы без потери качества.

Скоро линейку таких плееров пополнит модель Meizu M3 Pro. Китайский производитель показал, как будет выглядеть их устройство, и сообщил что модель выйдет весной следующего года.

В Meizu M3 Pro есть поддержка Native DSD (1 бит 11,2 МГц) и аудиочип H1, сам плеер будет относиться к решению уровня Hi-Fi. В плеере будет 128 ГБ собственной памяти и слот для карт памяти. Остальные характеристики M3 Pro пока не раскрывают.

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