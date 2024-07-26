Анонсирован игровой планшет Red Magic Tablet 3D Explorer Edition с 3D экраном

Бренд Red Magic от компании Nubia, специализирующийся на игровых устройствах, анонсировал новый планшет с уникальной особенностью.

На мероприятии Snapdragon Game Technology Awards 2024 был представлен Red Magic Tablet 3D Explorer Edition, который обладает важным преимуществом: 3D-дисплеем, не требующим специальных очков для использования.

Этот планшет, работающий на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, внедряет «технологию 3D-дисплея Super Perception AI 3D» для создания захватывающих трехмерных визуальных эффектов.

Он совместим с разнообразными приложениями и даже позволяет пользователям преобразовывать 2D-контент в 3D всего одним касанием.

Помимо возможностей 3D, планшет обеспечивает ряд игровых функций, включая инструменты на основе искусственного интеллекта для улучшения навигации, звука и игрового процесса. Также присутствует виртуальный ассистент по имени Red Magic Princess Mora.

Это не первое устройство с 3D-дисплеем от Nubia, так как ранее в этом году был выпущен планшет Nubia Pad 3D II, также работающий на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 и обладающий возможностями искусственного интеллекта.

На данный момент неясно, является ли Red Magic Tablet 3D Explorer Edition уникальным устройством или переименованным Nubia Pad 3D II. Более подробная информация ожидается в ближайшие дни.

Источник: gizmochina