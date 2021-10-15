Анонсирован графический процессор AMD Radeon RX 6600 с архитектурой RDNA-2

AMD объявила о выпуске своей последней видеокарты AMD Radeon RX 6600. Это произойдет вслед за более ранним выпуском видеокарты Radeon RX 6600 XT в июле 2021 года. AMD Radeon RX 6600 с архитектурой RDNA-2 является AMD заявляет, что он также хорошо подходит для игровых приложений. Он поддерживает высокую игровую частоту обновления 1080p.

AMD Radeon RX 6600 использует технологию RDNA-2 и имеет 8 ГБ памяти DDR6. Она имеет повышенную тактовую частоту до 2491 МГц, кэш-память Infinity объемом 32 МБ и стандартную мощность платы 132 Вт. Кроме того, новая видеокарта AMD использует интерфейс PCIe 4.0 x 8.

Графический процессор Radeon RX 6600 совместим с Windows 11 и поддерживает технологию AMD Smart Access. Он также предлагает пространственное масштабирование AMD Fidelity FX Super Resolution. AMD заявляет, что новая видеокарта предлагает в 1,3 раза лучшую производительность, чем другие аналогичные видеокарты, представленные в настоящее время на рынке.

В заявлении Скота Херкельмана, корпоративного вице-президента и генерального менеджера графического бизнес-подразделения AMD, компания надеется значительно улучшить реалистичные визуальные эффекты в игровых приложениях. AMD Radeon RX 6600 предлагает наилучшие игровые возможности 1080p, доступные для множества компьютерных игр.