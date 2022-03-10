Представлен новый электрический скутер Okinawa Okhi 90 с запасом хода 200 км

Презентация нового электрического скутера состоится 24 марта. Сейчас раскрыты основные характеристики транспортного средства и показан тизер будущей модели.

Okinawa Okhi 90 после презентации станет доступен для заказа. В этом скутере установили блок аккумуляторов, способный обеспечить максимальный запас хода 20 км. Заявленная максимальная скорость скутера 90 км/ч.

В Okinawa Okhi 90 будет полностью светодиодная оптика, включая поворотники и дневные ходовые огни.

Панель приборов в скутере будет цифровая. На ней можно будет получить информацию об оставшемся заряде и запасе хода.

Также на панели можно будет выводить навигационные карты и уведомления.