Анонсирован Asus ROG Phone 6 Batman Edition

Совершенно новая серия Asus ROG Phone 6D была анонсирована ранее сегодня, но у Asus также есть специальные выпуски Batman для обычного телефона ROG Phone 6 и новая модель 6D с процессором Dimensity 9000+, которая может похвастаться супергероями.

Начиная с коробки — вы получаете высокий жесткий футляр для переноски с несколькими аксессуарами на тему Бэтмена, включая Аэрочехол Бэтмена, штифт для извлечения SIM-карты Бэтмена и светодиодный прожектор сигнала летучей мыши, который позволяет проецировать знаменитый сигнал летучей мыши на любую поверхность.

Переходим к телефону, который обладает теми же характеристиками, что и обычный ROG Phone 6/6D, но с некоторыми особенностями дизайна, включая логотип RGB Batman на задней панели. Телефон соответствует эстетике Бэтмена своим ночным черным цветом, и Asus также добавила пользовательские темы Бэтмена, живые обои, анимацию зарядки и опции Always-On Display (AOD).

Asus ROG Phone 6D Batman Edition (Dimensity 9000+) будет продаваться по цене 1199 евро с одной 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти в Европе, Великобритании и регионах за пределами США и Канады, где телефон будет оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1.