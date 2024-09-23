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Anker отзывает популярные модели пауэрбанков из-за риска возгорания

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Китайская компания Anker отозвала с продажи популярные модели пауэрбанков из-за риска возгорания. Об этом сообщила газета The Sun.

Anker объявила об отзыве моделей 334 MagGo Battery, Power Bank и 334 MagGo Battery PowerCore 10k. Причиной стало то, что аккумуляторы в этих устройствах могут перегреваться, что в некоторых случаях приводит к плавлению пластиковых деталей и даже возгоранию.

Эти пауэрбанки были разработаны для iPhone, но могут использоваться и с другими смартфонами. Отзыв касается всех устройств, выпущенных с 3 января по 17 сентября 2024 года.

Хотя Anker заявила, что проблема затрагивает лишь небольшую часть аккумуляторов, компания решила отозвать все устройства для безопасности.

Пользователи из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Нидерландов и Австралии смогут вернуть свои пауэрбанки производителю.

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