Angry Birds, одна из самых популярных мобильных игр всех времен, только что стала доступна в AppGallery. В игре даже есть специальные задачи и предложения для пользователей Huawei.

Примечательно, что это первая мобильная игра, созданная студией Rovio, доступная в экосистеме проприетарных приложений китайского технологического гиганта. Тем не менее, фильм Angry Birds, основанный на игре, в настоящее время доступен на Huawei Video. Кроме того, пользователи Huawei могут не только просто играть в игру, но и настраивать свои смартфоны, используя темы от компании для отображения специального фирменного стиля Angry Birds 2.

Между тем, покупатели умных часов и браслетов бренда также смогут загрузить циферблаты для Angry Birds 2. Компания также поддерживает запуск игры, помогая пользователям взаимодействовать с брендом Angry Birds за пределами магазина приложений в уникальном способами. Он даже делает специальные предложения доступными для игроков в Европе, которые могут потребовать 50% кэшбэка за первую покупку в игре и 20% за остальные транзакции в целом.

Миикка Линдгрен, вице-президент по развитию бизнеса Rovio: «Мы очень рады, что Angry Birds 2 теперь доступна миллионам игроков по всему миру благодаря нашему партнерству с AppGallery. Миссия Rovio — доставлять удовольствие, и мы всегда рады, когда наши игры и радость, которую мы создаем, достигают новой аудитории. Я надеюсь, что многие новые игроки серьезно повеселятся с нашими Angry Birds и их свирепыми врагами, используя все фантастические игровые возможности, которые мы предоставляем в их распоряжение».

Источник — Astera.