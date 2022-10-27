Английский по видеоурокам: лучшие обучающие видео в 2022

Существует множество способов изучения иностранных языков, от классических уроков с преподавателем до различных приложений, которые упрощают процесс обучения. Но одним из самых популярных и распространенных методов являются видеоуроки. В чем их преимущество и почему этот метод предпочитают так много людей?

Гибкость

Не каждый может позволить себе несколько часов в неделю на поездку в школу из-за современного образа жизни. Видеоуроки практически не прерывают ваш распорядок дня, вам не нужно подстраиваться под расписание группы или преподавателя.

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Вы можете смотреть их в любое удобное для вас время, 24/7, с той частотой и интенсивностью, которые подходят лично вам. Например, вы можете взять несколько уроков в выходные, а в будние дни «растянуть» один урок на несколько дней. Этот формат обучения является максимально гибким.

Широкий выбор

Несмотря на разнообразие курсов и школ в автономном режиме, доступно еще много видеоуроков. Среди платных и бесплатных опций вы можете выбрать:

Учитель, с которым вы чувствуете себя комфортно;

Уроки для вашего уровня знаний;

Видеоуроки по определенной теме (путешествия, бухгалтерский учет, деловой этикет и т.д.);

Уроки для детей;

Уроки от носителей языка и многое другое.

Проще говоря, каковы бы ни были ваши цели в изучении английского языка, вы обязательно найдете подходящие уроки для себя.

Занимайтесь в любое время

Если вы думаете, что уже знаете все, чему человек может вас научить, или вам просто не нравится учитель, вы можете выключить урок, переключиться на другой или просто оставить его в любое время, не беспокоясь о том, чтобы задеть чьи-то чувства.

Доступность

Если вы искали курс английского языка, вы, вероятно, знаете, что дешевле посещать групповые занятия и дороже — индивидуальные. Видеоуроки почти как частные уроки, потому что учитель освещает тему, не отвлекаясь на других учеников, и вы получаете самую актуальную и полезную информацию.

В то же время вы можете приостановить урок, вернуться к тому пункту, который вы не совсем поняли, или просмотреть лекцию через некоторое время. Некоторые платформы также позволяют вам задать учителю вопрос в комментариях, так что вы также получаете обратную связь.

Вывод

Как видите, видеоуроки имеют много преимуществ, и что самое главное — они доступны каждому. Вы можете просто зайти на YouTube и найти блоггера на вашем родном языке, который уже загрузил видеоуроки английского языка – это так просто.