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Англичане создали самоохлаждающуюся банку для напитков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Delta H Innovations представила уникальные банки Cool Can, которые способны охлаждать напитки без холодильника. Достаточно нажать кнопку на дне, и через 10 минут напиток охладится до шести-семи градусов, сохраняя эту температуру до 45 минут.

Технология основана на химической реакции: при нажатии кнопки вода смешивается с солями в стенках банки, вызывая охлаждение. Индикатор в виде снежинки меняет цвет, сигнализируя о готовности напитка.

Первые тестировщики подтвердили, что банки действительно быстро охлаждаются и покрываются конденсатом. Основатель стартапа, Джеймс Вайс, отметил, что подобное изобретение могло бы создать крупное предприятие, а не он сам в своей спальне.

Сейчас Delta H Innovations ведет переговоры с Coca-Cola и Red Bull о тестировании технологии на музыкальных фестивалях этим летом. Хотя банки полностью перерабатываются и снижают затраты на охлаждение, они вмещают на 30% меньше жидкости, чем традиционные банки.

Англичане создали самоохлаждающуюся банку для напитков

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