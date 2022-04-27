Angara Security: мошенники атакуют граждан РФ с помощью лотерей для Android-смартфонов

Открытая платформа Android позволяет без труда обманывать пользователей и выманивать у них личные средства и данные.

Российские пользователи Android-смартфонов столкнулись с новым видом мошенничества.

На почту пользователи начали получать письма, в которых указано, что они выиграли крупную сумму.

Далее их направляли на прохождения опроса, без которого невозможно было забрать деньги. На одном из этапов им предлагали установить приложение для получения подарка.

После скачивания программы пользователи на экране сразу видели банер, который предлагает воспользоваться пробным периодом и сразу же оформить подписку.

Таким образом, у пользователей выманивали деньги, а возможно даже данные платежной системы. Как сообщает Angara Security, приложение распространяли через официальный магазин Google Play.