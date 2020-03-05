Android запустили на iPhone 7

Независимые разработчики запустили проект Project Sandcastle, в рамках которого команда занимается портированием ОС Android на смартфоны компании Apple.

Пока проект находится на раней стадии, но уже есть первые результаты. Так, на iPhone 7 и 7 Plus уже можно установить самую популярную в мире операционную систему от Google.

В Сети опубликовано видео с демонстрацией установки Android на iPhone, но сами разработчики не советуют это делать, так как прошивка еще очень «сырая» и в ней много чего не работает, включая звук и камеры.

Для этого еще требуется много времениж. Например, необходимо написать драйверы и изменить часть ядра под новые системы.

По заявлению разработчиков, установка прошивки на iPhone мало чем отличается от установки кастомной прошивки на Android-смартфон.

Целью проекта является расширить возможности iPhone, а также дать старым аппаратам вторую «жизнь».

