Опасный вирус распространяют через официальный магазин приложений Google Play.

По данным специалистов по безопасности, он есть в двух приложениях, которые уже установили от 5 до 8 тыс. пользователей.

Android-вирус Vultur обнаружили голландские специалисты, которые сообщают, что вирус практически невозможно удалить со смартфона, и в этом помогает только полный сброс аппарата на заводские настройки.

Опасность Vultur заключается в том, что он постоянно считывает касания по экрану смартфона, таким образом мошенники могут получить пароли от банковских мобильных клиентов.

Причем Vultur постоянно подключен к сети, и у него активирован режим удалённого доступа. Отмечается, что на российских смартфонах Vultur пока не обнаружен, но он может появиться в любой момент.