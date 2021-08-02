Главная » Новости

Android-вирус Vulture угрожает похитить банковские пароли у граждан РФ

На чтение 1 мин Просмотров 204 Опубликовано

Опасный вирус распространяют через официальный магазин приложений Google Play.

По данным специалистов по безопасности, он есть в двух приложениях, которые уже установили от 5 до 8 тыс. пользователей.

Android-вирус Vultur обнаружили голландские специалисты, которые сообщают, что вирус практически невозможно удалить со смартфона, и в этом помогает только полный сброс аппарата на заводские настройки.

Опасность Vultur заключается в том, что он постоянно считывает касания по экрану смартфона, таким образом мошенники могут получить пароли от банковских мобильных клиентов.

Причем Vultur постоянно подключен к сети, и у него активирован режим удалённого доступа. Отмечается, что на российских смартфонах Vultur пока не обнаружен, но он может появиться в любой момент.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов