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Android-смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 заметно подорожают

Автор На чтение 1 мин Просмотров 87 Опубликовано

Цены на Android-смартфоны в следующем году вырастут из-за дорогих процессоров, что прогнозируют эксперты, узнав предварительную стоимость новых процессоров, которыми будут оснащены устройства 2025 года.

Так, издание PhoneArena сообщает, что в 2025 году производители флагманских Android-смартфонов планируют поднять цены на свои устройства. Это связано с новыми процессорами, которые будут стоить на 20 процентов дороже своих предшественников.

По информации инсайдера Digital Chat Station, ожидаемые процессоры Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 будут стоить около 190 и 155 долларов соответственно.

Увеличение цен объясняется высокой себестоимостью производства чипов с использованием трехнанометрового техпроцесса, а также внедрением поддержки искусственного интеллекта.

Точные размеры повышения цен на смартфоны пока неизвестны, так как конечная стоимость зависит от объема заказов на чипы и соглашений между производителями и поставщиками.

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