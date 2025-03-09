Android-смартфоны передают данные Google сразу же после первого включения

Профессор Дуг Лит из Тринити-колледжа в Дублине выяснил, что Android-смартфоны начинают передавать данные в Google сразу после первого включения, даже до установки каких-либо приложений.

Это связано с предустановленными сервисами Google, которые отправляют рекламные идентификаторы, не запрашивая согласия пользователей.

В фокусе эксперта оказался файл cookie DSID, используемый для персонализированной рекламы. Google не только не запрашивает согласия на его установку, но и не предоставляет возможности его удалить.

Анализ показал, что файл DSID создается автоматически после входа в Google-аккаунт, а отказ от авторизации блокирует работу сервисов Google, включая Play Market.

Согласно данным StatCounter на февраль 2025 года, Android контролирует более 70% мирового рынка мобильных операционных систем, занимая 71,72%, в то время как iOS — 27,81%.

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