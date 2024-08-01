Android-смартфоны атакует BingoMod: серьезная опасность для пользователя

Вредоносная программа BingoMod для Android, распространяемая через SMS, представляет большую угрозу, чем просто кража банковских средств.

По данным исследователей, после установки она запрашивает расширенные права доступа. Получив их, BingoMod крадет учетные данные и контакты из устройства, а также делает снимки экрана и перехватывает СМС.

Затем программа устанавливает каналы для удаленного управления через HTTP и сокеты. Это позволяет хакерам в режиме реального времени осуществлять взломы счетов жертв.

После успешной кражи денег злоумышленник может использовать функцию удаленного доступа, чтобы полностью стереть данные с устройства и вернуть его в заводскую настройку.

Таким образом, BingoMod представляет двойную угрозу — как финансовых потерь, так и потери личной информации пользователя. Это делает эту вредоносную программу особенно опасной.