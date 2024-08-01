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Android-смартфоны атакует BingoMod: серьезная опасность для пользователя

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Вредоносная программа BingoMod для Android, распространяемая через SMS, представляет большую угрозу, чем просто кража банковских средств.

Android-смартфоны атакует BingoMod: серьезная опасность для пользователя

По данным исследователей, после установки она запрашивает расширенные права доступа. Получив их, BingoMod крадет учетные данные и контакты из устройства, а также делает снимки экрана и перехватывает СМС.

Затем программа устанавливает каналы для удаленного управления через HTTP и сокеты. Это позволяет хакерам в режиме реального времени осуществлять взломы счетов жертв.

После успешной кражи денег злоумышленник может использовать функцию удаленного доступа, чтобы полностью стереть данные с устройства и вернуть его в заводскую настройку.

Таким образом, BingoMod представляет двойную угрозу — как финансовых потерь, так и потери личной информации пользователя. Это делает эту вредоносную программу особенно опасной.

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