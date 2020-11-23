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Android смартфон Microsoft Surface Duo всё же будет продаваться за пределами США

23.11.2020 23:37

Компания Microsoft несколько месяцев назад на домашнем рынке начала продажи раскладного смартфона Surface Duo.

Это устройство оснащено двумя экранами и позиционируется как смартфон для бизнеса. Недостатком аппарата в 2020 году считается то, что в его основе лежит прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 855 от Qualcomm.

Изначально сообщалось, что Surface Duo будет предлагаться только в США, но недавно стало известно, что смартфон поступит в продажу на европейском рынке.

Android смартфон Microsoft Surface Duo всё же будет продаваться за пределами США

Сейчас Microsoft ведет переговоры с британскими операторами, чтобы через них продавать Surface Duo. Ожидается, что смартфон в розничных сетях появится в ближайшее время.

По данным издания WindowsArea.de, Surface Duo скоро поступит и на территории Германии, только в этой стране раскладушка появится весной 2021 года.

Напомним Surface Duo стал первым серийным смартфоном Microsoft под управлением операционной системы Android.

Android смартфон Microsoft Surface Duo всё же будет продаваться за пределами США

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