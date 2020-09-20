Android-смартфон Microsoft Duo оказалось очень легко согнуть

Microsoft Duo был представлен в прошлом году, но в продажу этот смартфон поступил только в августе.

Компания Microsoft очень долго разрабатывала свой первый смартфон под управлением Android, поэтому аппарат в 2020 году не имеет флагманской начинки, к тому же он не подерживает работу в сетях пятого поколения.

В США стоимость Microsoft Duo составляет 1400 долларов, и это за смартфон с прошлогодним флагманским процессором, без защиты и воды и пыли, а также хорошей камеры.

Тут стоить отметить, что Microsoft Duo больше создавался как устройство для работы, и в нем есть некоторые программные функции, которые отсутствуют в каком-либо современном смартфоне.

Блогер под ником JerryRigEverything проверил, какие еще недостатки есть в Microsoft Duo.

Он приобрёл аппарат и протестировал его по собственной методике. В целом смартфон от Microsoft выдержал все испытания, за исключением одного — блогер аппарат очень легко согнул, при этом он не сломался, и продолжал функционировать несмотря на свою кривизну.

JerryRigEverything посоветовал быть аккуратным владельцам Microsoft Duo, так как устройство легко согнуть и невозможно его вернуть в исходное состояние.

