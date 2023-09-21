Главная » Новости

Android начал «красть» заряд батареи iPhone 15 при подключении через разъем USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

YouTube-канал PetaPixel провел нестандартный эксперимент: подключили новый iPhone 15 к популярному смартфону Pixel от компании Google. Такая возможность появилась благодаря переходу Apple на разъем USB-C, который активно используется в устройствах на операционной системе Android.

Журналисты соединили между собой два телефона и обнаружили, что ничего страшного не произойдет — гаджеты начнут попеременно заряжать аккумуляторы друг друга: сначала iPhone 15 отдает заряд Pixel, а затем «яблочный» гаджет начинает заряжать Pixel

Причем логика распределения энергии кажется случайной — авторы не смогли выявить закономерности, когда аппарат от Google с меньшим зарядом все равно отдавал заряд iPhone 15.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.