Android начал «красть» заряд батареи iPhone 15 при подключении через разъем USB-C

YouTube-канал PetaPixel провел нестандартный эксперимент: подключили новый iPhone 15 к популярному смартфону Pixel от компании Google. Такая возможность появилась благодаря переходу Apple на разъем USB-C, который активно используется в устройствах на операционной системе Android.

Журналисты соединили между собой два телефона и обнаружили, что ничего страшного не произойдет — гаджеты начнут попеременно заряжать аккумуляторы друг друга: сначала iPhone 15 отдает заряд Pixel, а затем «яблочный» гаджет начинает заряжать Pixel

Причем логика распределения энергии кажется случайной — авторы не смогли выявить закономерности, когда аппарат от Google с меньшим зарядом все равно отдавал заряд iPhone 15.